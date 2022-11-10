Детская спортивная школа Санкт-Петербурга «Нева» представляет собой официальное и специализированное учреждение для детей, где осуществляется подготовка и занятия по различным видам спорта. Все они рассчитаны на детский возраст, поэтому проходят в игровой и интересной форме с максимальной вовлечённостью наших учеников. В совокупности с прививанием любви и интереса к спорту, мы помогаем нашим ученикам вести здоровый образ жизни, иметь полезные увлечения и правильные ценности, обучаем работе в команде и помогаем укрепить организм.

Наша команда высокопрофессиональных и опытных тренеров и специалистов со всей ответственностью относится к своей работе, поэтому для каждого подопечного даже маленького возраста будет подобрано максимально интересное занятие. А для того чтобы понять вовлечённость ребёнка, по каждому из направлений можно пройти бесплатное пробное занятие. Впоследствии вне зависимости от вида деятельности и возраста каждое занятие будет иметь фиксированную стоимость 500 рублей, что не станет непосильной тратой для родителей.

Все виды занятий проводятся на обширной территории тёплого и благоустроенного здания со всеми удобствами детской школы, подразделённой на секции по интересам и увлечениям. А также у нас имеется большое поле со всем необходимым для проведения футбольных занятий оборудованием и специализированным газоном. Ещё в нашей комплексной спортивной школе «Нева» имеется собственный оборудованный бассейн, где могут обучаться плаванью не только школьники, но и наши самые маленькие посетители.