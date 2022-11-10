Наши услуги

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Секция футбола

Наши программы рассчитаны на любой возраст, психологическую и физическую подготовку.

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Бассейн

Наши программы рассчитаны на любой возраст, психологическую и физическую подготовку.

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Английский язык

Наши программы рассчитаны на любой возраст, психологическую и физическую подготовку.

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Стретчинг

Наши программы рассчитаны на любой возраст, психологическую и физическую подготовку.

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Фехтование

Наши программы рассчитаны на любой возраст, психологическую и физическую подготовку.

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Шахматы-шашки

Наши программы рассчитаны на любой возраст, психологическую и физическую подготовку.

Стоимость каждого занятия - 500 руб.

Наша организация за здоровое будущее наших детей. Принцип нашей работы, чтобы дети были здоровыми и сильными. Мы верим в то, что спорт должен доставлять ребенку радость и удовольствие.
Для полноценного развития юного спортсмена требуется создать атмосферу, в которой он будет развиваться.
Мы заложили символическую стоимость каждого занятия, на покрытия зарплат тренерам, покупку современных тренажёров и его обслуживания.

8 (966) 875-55-58

Входим в состав федераций

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    Федерация художественной гимнастики

    Организация является курирующим органом этого олимпийского вида спорта в РФ. Целью ее деятельности является укрепление позиций Российской ХГ на мировой спортивной арене.

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    Федерация спортивной акробатики

    Федерация спортивной акробатики является главным курирующим органом в этом виде спорта в РФ. Целью ее деятельности является популяризация и развитие спортивной акробатики в России.

Детская спортивная школа в Санкт-Петербурге «Нева»

Детская спортивная школа Санкт-Петербурга «Нева» представляет собой официальное и специализированное учреждение для детей, где осуществляется подготовка и занятия по различным видам спорта. Все они рассчитаны на детский возраст, поэтому проходят в игровой и интересной форме с максимальной вовлечённостью наших учеников. В совокупности с прививанием любви и интереса к спорту, мы помогаем нашим ученикам вести здоровый образ жизни, иметь полезные увлечения и правильные ценности, обучаем работе в команде и помогаем укрепить организм.

Наша команда высокопрофессиональных и опытных тренеров и специалистов со всей ответственностью относится к своей работе, поэтому для каждого подопечного даже маленького возраста будет подобрано максимально интересное занятие. А для того чтобы понять вовлечённость ребёнка, по каждому из направлений можно пройти бесплатное пробное занятие. Впоследствии вне зависимости от вида деятельности и возраста каждое занятие будет иметь фиксированную стоимость 500 рублей, что не станет непосильной тратой для родителей.

Все виды занятий проводятся на обширной территории тёплого и благоустроенного здания со всеми удобствами детской школы, подразделённой на секции по интересам и увлечениям. А также у нас имеется большое поле со всем необходимым для проведения футбольных занятий оборудованием и специализированным газоном. Ещё в нашей комплексной спортивной школе «Нева» имеется собственный оборудованный бассейн, где могут обучаться плаванью не только школьники, но и наши самые маленькие посетители.

Подробней

Как записать ребёнка в спортивную школу «Нева»?

Запись ребёнка в спортивную школу «Нева» проводится регулярно вне зависимости от времени года или иных особенностей. При этом мы принимаем учеников с 3 лет на различные направления спорта.

Зачисление ребёнка в нашу спортивную школу в Санкт-Петербурге осуществляется только по согласию его родителей или законных представителей. И ещё одним важным условием для зачисления выступает отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. В соответствии с этим нужно обязательно предоставить медицинскую справку с разрешением на посещение выбранной секции. Ещё от вас потребуется написать заявление и предоставить ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта в зависимости от возраста ученика.

Какие направления есть в специализированной спортивной школе «Нева»?

На сегодняшний день в нашей спортивной школе «Нева» в Санкт-Петербурге применяется 7 основных направлений физической и умственной подготовки и обучения подопечных. В соответствии с этим у нас можно заниматься по следующим направлениям:

  • Детский футбол — обучение мальчиков футболу как на любительском уровне, так и профессионально с последующим прохождением смотров в действующих футбольных клубах.
  • Бассейн для детей в Санкт-Петербурге — в нашей школе проходит обучение плаванью, детки учатся справляться со своим страхом воды, а также занимаются на профессиональном уровне с получением разрядов и участием в соревнованиях.
  • Обучение джиу-джиутсу — задача обучить девочек и мальчиков основным техникам, навыкам и философии древнейшего вида единоборств с соблюдением всех необходимых требований техники безопасности.
  • Стретчинг (растяжка для детей) — позволяет значительно увеличить гибкость и пластичность не только для профессиональных спортсменов, но и будет полезной для последующих занятий танцами или гимнастикой.
  • Секция фехтования — обучение технике и особенностям применения рапиры, правильному выполнению шагов и нанесению ударов по своему противнику, а также участие в соревнованиях и регулярная практика на спаррингах.
  • Шашки и уроки шахмат — изучение основных этих игр, выстраивания стратегии для победы над своим соперников, а также способствует развитию логического мышления и математического анализа.
  • Школа английского языка — обучение с нуля до любого желаемого уровня, вплоть до разговорного с помощью использования авторских программ и комплексного подхода к занятиям.

В нашей лучшей спортивной школе для детей «Нева» вы можете выбрать любое из направлений или заниматься сразу по нескольким из них.

Какие выделяются преимущества спортивной школы для детей в Санкт-Петербурге «Нева»?

Все посетители нашей детской спортивной школы в Спб обеспечиваются получением следующего спектра преимуществ:

  • Набор по всем направлениям начинается с 3 лет с поэтапным обучением и применением персонального подхода к каждому подопечному.
  • Применение уникальных и авторских программ обучения по направлениям, возможность заниматься выбранным видом спорта профессионально с получением разрядом и участием в соревнованиях, в том числе международного характера.
  • Комфортные условия проведения занятий со всеми удобствами, наличием всей необходимой техники, средств и оборудования.
  • Квалифицированный и опытный тренерский штаб, который знает все тонкости наставничества, сможет раскрыть талант и потенциал любого ребёнка.
  • Недорогая стоимость получения широкого спектра услуг.

Современная спортивная школа Санкт-Петербурга для детей «Нева» по приемлемым расценкам предоставляет для своих учеников любого возраста с 3 лет широкий спектр различных направлений спортивной деятельности с применением персонального подхода и профессиональным тренерским составом.

Программы обучения

  • Закладка правильного спортивного фундамента
  • от 8 до 12 тренировок в месяц
  • Возрастные группы: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет
  • Групповые занятие по 12 тренировок
  • Активная соревновательная деятельность
  • Принцип «подготовка игрока, а не команды»
  • Разработка индивидуальной программы
  • Развитие технических и тактических навыков игрока
  • Группы: «1 на 1», от 2 до 4 человек

Наши преимущества

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    Лицензированные тренера

    Наши тренеры профессиональные, получившие высшее педагогическое образование и лицензию. Регулярно проходят курсы повышения квалификации.

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    Удобное время занятий

    Удобное время занятий, что не вредит учебному процессу и посещаемости сада или школы, а так же позволяет родителям присутствовать на тренировках.

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    Разные возрастные группы

    В нашей школе предусмотрено 3 возрастных группы: от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет.

Уникальные тренировочные программы с экзаменами

Мы делаем доступными каждому ребенку спорт и качественные тренировки

  • Тренера с спортивным разрядом
  • Педагогическое образование
  • Квалификационная сертификация
  • Развиваем индивидуальные качества
  • Создаем команду друзей

    Запишись на пробную тренировку прямо сейчас!

    Оставьте свое имя и номер телефона, и мы свяжемся с вами в течение 15 минут!

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    Тренерский состав

    Александр Сергеевич
    Александр Сергеевич

      тренер по футболу

    Морозов Дмитрий Сергеевич
    Дмитрий Сергеевич

    Является тренером Филиала Академии ФК «Зенит»

    Дмитрий Викторович
    Марина Владимировна
    Ольга Михайловна
    Максим Александрович
    Ирина Михайловна
    Инна Алексеевна
    Сергей Викторович
    Алексей Сергеевич

    Фото нашей школы

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    Отзывы о нашей школе

    Анна Старовойтова, г. Санкт-Петербург

    Хочу выразить благодарность за профессионализм в обучении детей спортивным увлечениям и навыкам в частной спортивной школе «Нева». Моя дочка посещает стретчинг и занимается английским языком, а сын ходит уже долгое время на футбол. И они довольны своими занятиями, с удовольствиями ходят на тренировки. А мне, как маме, очень нравится, что дети не просто занимаются бездельем или сидят с телефонами, а занимаются полезными и здоровыми увлечениями.

    Елизавета Аксёнова, г. Санкт-Петербург

    Мне всегда хотелось, чтобы моя дочка в совершенстве владела иностранными языками, предпочтительно английский. И поэтому в возрасте 5 лет я записала её на курсы английского в детскую спортивную «Нева». Все занятия проводятся в форме игры, специалист вовлекает каждого ребёнка в процесс, и у нас уже есть первые успехи. Надеюсь, что дочка будет хорошо владеть языком, что её пригодится и в будущей жизни и в школе. Благодарю вас за профессионализм и подход к обучению маленьких детей.

    Ольга Семёнова, г. Санкт-Петербург

    В частную спортивную школу «Нева» мы ходим уже несколько месяцев, поскольку наш сын увлекается шахматами и с удовольствием ходит на персональные и групповые занятия с тренером. Там он обучается всем основным техникам, учится продумывать свою игру на несколько шагов вперёд. И это положительно отражается на его учёбе, поскольку теперь у него твёрдая пятёрка по математике и учителя его очень хвалят. Большое вам спасибо.

    Максим Бронцев, г. Санкт-Петербург

    С детства мы читали своему сыну сказки, в которых были доблестные рыцари в доспехах с мечами. И это очень запало в душу сыну. В возрасте 7 лет он стал увлекаться фехтованием. Сначала изучал книжки, просил вместе с ним читать и изучать это спортивное направление. И после уговоров мы согласились записать его на фехтование. Сыну очень нравятся занятия, он полностью вовлечён в процесс обучения и очень хочет набраться опыта и принять участие в соревнованиях.

    Екатерина Симонова, г. Санкт-Петербург

    Мой сын 7 лет очень хотел заниматься футболом и прочить записать в спортивную секцию. От знакомой я узнала про детскую спортивную школу «Нева» и сходили на пробное занятие. Сын был просто в восторге. И сейчас уже на протяжении нескольких месяцев с удовольствием ходит на каждую тренировку, не пропускает, нашёл себе друзей по команде, мечтает стать профессиональным футболистом и выступать в качестве нападающего в спортивном клубе.

    Ангелина Фролова, г. Санкт-Петербург

    Наша дочка 8 лет захотела заниматься плаваньем и ходить в бассейн. В интернете я узнала про спортивную школу «Нева», куда и сходили на первое пробное занятие. Дочке всё понравилось, подружилась там с другими детишками. А мне понравился тренер, которыми с ними работает, опытный и находит подход ко всем малышам. Сейчас дочка готовится к предстоящим соревнованиям, и я уверенна, что в её спортивной жизни будет много побед и достижений.