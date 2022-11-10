Наша организация за здоровое будущее наших детей. Принцип нашей работы, чтобы дети были здоровыми и сильными.
Мы верим в то, что спорт должен доставлять ребенку радость и удовольствие.
Для полноценного развития юного спортсмена требуется создать атмосферу, в которой он будет развиваться.
Мы заложили символическую стоимость каждого занятия, на покрытия зарплат тренерам, покупку современных тренажёров и его обслуживания.
Наша организация за здоровое будущее наших детей. Принцип нашей работы, чтобы дети были здоровыми и сильными.
Мы верим в то, что спорт должен доставлять ребенку радость и удовольствие.
Входим в состав федераций
Федерация художественной гимнастики
Организация является курирующим органом этого олимпийского вида спорта в РФ. Целью ее деятельности является укрепление позиций Российской ХГ на мировой спортивной арене.
Федерация спортивной акробатики
Федерация спортивной акробатики является главным курирующим органом в этом виде спорта в РФ. Целью ее деятельности является популяризация и развитие спортивной акробатики в России.
Детская спортивная школа в Санкт-Петербурге «Нева»
Детская спортивная школа Санкт-Петербурга «Нева» представляет собой официальное и специализированное учреждение для детей, где осуществляется подготовка и занятия по различным видам спорта. Все они рассчитаны на детский возраст, поэтому проходят в игровой и интересной форме с максимальной вовлечённостью наших учеников. В совокупности с прививанием любви и интереса к спорту, мы помогаем нашим ученикам вести здоровый образ жизни, иметь полезные увлечения и правильные ценности, обучаем работе в команде и помогаем укрепить организм.
Наша команда высокопрофессиональных и опытных тренеров и специалистов со всей ответственностью относится к своей работе, поэтому для каждого подопечного даже маленького возраста будет подобрано максимально интересное занятие. А для того чтобы понять вовлечённость ребёнка, по каждому из направлений можно пройти бесплатное пробное занятие. Впоследствии вне зависимости от вида деятельности и возраста каждое занятие будет иметь фиксированную стоимость 500 рублей, что не станет непосильной тратой для родителей.
Все виды занятий проводятся на обширной территории тёплого и благоустроенного здания со всеми удобствами детской школы, подразделённой на секции по интересам и увлечениям. А также у нас имеется большое поле со всем необходимым для проведения футбольных занятий оборудованием и специализированным газоном. Ещё в нашей комплексной спортивной школе «Нева» имеется собственный оборудованный бассейн, где могут обучаться плаванью не только школьники, но и наши самые маленькие посетители.
Как записать ребёнка в спортивную школу «Нева»?
Запись ребёнка в спортивную школу «Нева» проводится регулярно вне зависимости от времени года или иных особенностей. При этом мы принимаем учеников с 3 лет на различные направления спорта.
Зачисление ребёнка в нашу спортивную школу в Санкт-Петербурге осуществляется только по согласию его родителей или законных представителей. И ещё одним важным условием для зачисления выступает отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. В соответствии с этим нужно обязательно предоставить медицинскую справку с разрешением на посещение выбранной секции. Ещё от вас потребуется написать заявление и предоставить ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта в зависимости от возраста ученика.
Какие направления есть в специализированной спортивной школе «Нева»?
На сегодняшний день в нашей спортивной школе «Нева» в Санкт-Петербурге применяется 7 основных направлений физической и умственной подготовки и обучения подопечных. В соответствии с этим у нас можно заниматься по следующим направлениям:
- Детский футбол — обучение мальчиков футболу как на любительском уровне, так и профессионально с последующим прохождением смотров в действующих футбольных клубах.
- Бассейн для детей в Санкт-Петербурге — в нашей школе проходит обучение плаванью, детки учатся справляться со своим страхом воды, а также занимаются на профессиональном уровне с получением разрядов и участием в соревнованиях.
- Обучение джиу-джиутсу — задача обучить девочек и мальчиков основным техникам, навыкам и философии древнейшего вида единоборств с соблюдением всех необходимых требований техники безопасности.
- Стретчинг (растяжка для детей) — позволяет значительно увеличить гибкость и пластичность не только для профессиональных спортсменов, но и будет полезной для последующих занятий танцами или гимнастикой.
- Секция фехтования — обучение технике и особенностям применения рапиры, правильному выполнению шагов и нанесению ударов по своему противнику, а также участие в соревнованиях и регулярная практика на спаррингах.
- Шашки и уроки шахмат — изучение основных этих игр, выстраивания стратегии для победы над своим соперников, а также способствует развитию логического мышления и математического анализа.
- Школа английского языка — обучение с нуля до любого желаемого уровня, вплоть до разговорного с помощью использования авторских программ и комплексного подхода к занятиям.
В нашей лучшей спортивной школе для детей «Нева» вы можете выбрать любое из направлений или заниматься сразу по нескольким из них.
Какие выделяются преимущества спортивной школы для детей в Санкт-Петербурге «Нева»?
Все посетители нашей детской спортивной школы в Спб обеспечиваются получением следующего спектра преимуществ:
- Набор по всем направлениям начинается с 3 лет с поэтапным обучением и применением персонального подхода к каждому подопечному.
- Применение уникальных и авторских программ обучения по направлениям, возможность заниматься выбранным видом спорта профессионально с получением разрядом и участием в соревнованиях, в том числе международного характера.
- Комфортные условия проведения занятий со всеми удобствами, наличием всей необходимой техники, средств и оборудования.
- Квалифицированный и опытный тренерский штаб, который знает все тонкости наставничества, сможет раскрыть талант и потенциал любого ребёнка.
- Недорогая стоимость получения широкого спектра услуг.
Современная спортивная школа Санкт-Петербурга для детей «Нева» по приемлемым расценкам предоставляет для своих учеников любого возраста с 3 лет широкий спектр различных направлений спортивной деятельности с применением персонального подхода и профессиональным тренерским составом.
Программы обучения
- Закладка правильного спортивного фундамента
- от 8 до 12 тренировок в месяц
- Возрастные группы: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет
- Групповые занятие по 12 тренировок
- Активная соревновательная деятельность
- Принцип «подготовка игрока, а не команды»
- Разработка индивидуальной программы
- Развитие технических и тактических навыков игрока
- Группы: «1 на 1», от 2 до 4 человек
Наши преимущества
Лицензированные тренера
Наши тренеры профессиональные, получившие высшее педагогическое образование и лицензию. Регулярно проходят курсы повышения квалификации.
Удобное время занятий
Удобное время занятий, что не вредит учебному процессу и посещаемости сада или школы, а так же позволяет родителям присутствовать на тренировках.
Разные возрастные группы
В нашей школе предусмотрено 3 возрастных группы: от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет.
Уникальные тренировочные программы с экзаменами
Мы делаем доступными каждому ребенку спорт и качественные тренировки
- Тренера с спортивным разрядом
- Педагогическое образование
- Квалификационная сертификация
- Развиваем индивидуальные качества
- Создаем команду друзей
Тренерский состав
Фото нашей школы
Отзывы о нашей школе
Хочу выразить благодарность за профессионализм в обучении детей спортивным увлечениям и навыкам в частной спортивной школе «Нева». Моя дочка посещает стретчинг и занимается английским языком, а сын ходит уже долгое время на футбол. И они довольны своими занятиями, с удовольствиями ходят на тренировки. А мне, как маме, очень нравится, что дети не просто занимаются бездельем или сидят с телефонами, а занимаются полезными и здоровыми увлечениями.
Мне всегда хотелось, чтобы моя дочка в совершенстве владела иностранными языками, предпочтительно английский. И поэтому в возрасте 5 лет я записала её на курсы английского в детскую спортивную «Нева». Все занятия проводятся в форме игры, специалист вовлекает каждого ребёнка в процесс, и у нас уже есть первые успехи. Надеюсь, что дочка будет хорошо владеть языком, что её пригодится и в будущей жизни и в школе. Благодарю вас за профессионализм и подход к обучению маленьких детей.
В частную спортивную школу «Нева» мы ходим уже несколько месяцев, поскольку наш сын увлекается шахматами и с удовольствием ходит на персональные и групповые занятия с тренером. Там он обучается всем основным техникам, учится продумывать свою игру на несколько шагов вперёд. И это положительно отражается на его учёбе, поскольку теперь у него твёрдая пятёрка по математике и учителя его очень хвалят. Большое вам спасибо.
С детства мы читали своему сыну сказки, в которых были доблестные рыцари в доспехах с мечами. И это очень запало в душу сыну. В возрасте 7 лет он стал увлекаться фехтованием. Сначала изучал книжки, просил вместе с ним читать и изучать это спортивное направление. И после уговоров мы согласились записать его на фехтование. Сыну очень нравятся занятия, он полностью вовлечён в процесс обучения и очень хочет набраться опыта и принять участие в соревнованиях.
Мой сын 7 лет очень хотел заниматься футболом и прочить записать в спортивную секцию. От знакомой я узнала про детскую спортивную школу «Нева» и сходили на пробное занятие. Сын был просто в восторге. И сейчас уже на протяжении нескольких месяцев с удовольствием ходит на каждую тренировку, не пропускает, нашёл себе друзей по команде, мечтает стать профессиональным футболистом и выступать в качестве нападающего в спортивном клубе.
Наша дочка 8 лет захотела заниматься плаваньем и ходить в бассейн. В интернете я узнала про спортивную школу «Нева», куда и сходили на первое пробное занятие. Дочке всё понравилось, подружилась там с другими детишками. А мне понравился тренер, которыми с ними работает, опытный и находит подход ко всем малышам. Сейчас дочка готовится к предстоящим соревнованиям, и я уверенна, что в её спортивной жизни будет много побед и достижений.